Дівчинка з матір’ю переходили дорогу на "зебрі".

У Калуші водій мотоциклу на смерть збив 6-річну дівчинку та поїхав з місця ДТП. Його затримали.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 жовтня. О 19:40 в поліцію повідомили, що по вулиці Богдана Хмельницького водій на мотоциклі вчинив наїзд на 6-річну дівчинку, яка з матір’ю переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Водій з місця події втік. Дитина померла від отриманих травм дорогою до лікарні.

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Пізніше у Департаменті карного розшуку повідомили, що водія розшукали.

За кермом мотоцикла знаходився 17-річний мешканець одного із сіл Калуського району. Слідчі з'ясовують, у якому стані він перебував та чому покинув місце скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше повідомлялося, що в місті Бровари водій збив 12-річну дівчинку на "зебрі" та втік.

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Автор: Людмила Жерновська