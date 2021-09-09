Постраждали двоє охоронців, які намагались припинити конфлікт.

В столичному парку Перемоги (Дніпровський район) дві нетверезі компанії влаштували між собою масову бійку. Згодом обидві групи людей "об'єднались" та кинулись на співробітників муніципальної охорони.

Про інцидент повідомляє "Муніципальна варта Києва".

"Дві нетверезі компанії у складі вісім людей, з'ясовували між собою стосунки, за допомогою кулаків та грубої сили. Розбороняти їх довелось наряду Муніципальної Охорони. Замість припинення бійки, хтось з них крикнув "Бий охорону!" І натовп кинувся з кулаками вже на койотів, забувши про попередній конфлікт", - йдеться в повідомленні.

В ході інциденту двох нападників затримано на місці та передано поліції, всі інші втекли. Одному з охоронців зламали руку, ще один отримав струс мозку.

В липні у Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка зі стріляниною.

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Місцевий житель повідомив в поліцію, що в районі перетину вулиць Спаської і Соборної відбувається бійка, чутні постріли.

Прибулі поліцейські побачили на місці близько десяти підлітків у віці від 14 до 16 років. Молоді люди відмовилися пояснювати подію.

З'ясувалося, що в Каштановому сквері між компаніями стався словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку.

Підлітки перемістилися за кіоски, де один з хлопців дістав пістолет і вистрілив. Особу того, хто стріляв, не вдалося встановити.

Автор: Дмитро Захаров