Раніше в мережі з’явилось скандальне відео, на якому літнього пацієнта без одягу попри холод посадили у швидку для перевезення.

Очільник «ковідного» відділення нікопольської лікарні №1 Олександр Саморуков прокоментував інцидент з перевезенням пацієнта в одній лише майці, попри зимовий холод.

Читайте такожЛікарняний можуть закрити й без негативного тесту на COVID-19 – МОЗ

Як повідомляє ГО «Прихист», лікар запевнив, що медробітник, який допустив подібне, буде звільнений.

"Людина, яка допустила таке, буде звільнена негайно. Це неприпустимо ! Будуть зроблені всі висновки, і надалі такого не може бути , навіть при температурі +20", - наголосив він.

Зазначається, що чоловік, якому не пощастило з «перевезенням», був доправлений до лікарні з пневмонією, пройшов лікування, та отримав негативний результат на COVID. Таких пацієнтів лікують за місцем проживання. У чоловіка були всі речі, одяг та пакети з ліками, тож пояснити дії медперсоналу важко.

У швидкій чоловіка все ж зігріли, довезли додому та попросили вибачення у рідних.

Раніше в мережі з’явилось скандальне відео, на якому літнього пацієнта без одягу попри холод посадили у швидку для перевезення. Інцидент стався в Нікопольській лікарні №1 в понеділок, 7 грудня, близько 14:20.

Більше новин про коронавірус

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров