СБУ розкрила деталі щодо подальшої долі зрадниці.

До довічного ув’язнення заочно засуджено лікарку-офтальмолога Валентину Чехову з Маріуполя, яка під час боїв за місто здала російським окупантам 7 поранених воїнів Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook. Так, під час боїв за місто у березні 2022 року посадовиця здала ворогам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим з позивним "Осетин" намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

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"Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті", - сказано у повідомленні.

"Однак Чехова під час "палатного" обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього рашисти ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури", - відзначається у повідомленні.

Також встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони зрадниця вказала "Осетину" на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів.

"Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до "повільної смерті". В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни "вартових", яких виставили російські загарбники по периметру медустанови", - повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, за співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала "заохочення" у вигляді "призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення" захопленої лікарні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення.

Оскільки зрадниця перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

В Маріуполі десяток поліцейських зрадили присязі

Раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі понад 20 поліцейських зрадили присязі і допомагають російським загарбникам проводити "фільтрацію" серед цивільного населення і вишукувати проукраїнських громадян.

Їм повідомили про підозру правоохоронні органи України. Для них покарання також передбачає довічне ув'язнення.

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