В Миколаєві правоохоронці викрили угруповання квартирних крадіїв-гастролерів, які ошукали півсотні літніх людей у восьми областях.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Так, троє чоловіків мандрували регіонами і шукали довірливих пенсіонерів. Називали себе іноземними бізнесменами і казали, що шукають житло для оренди. Входили в довіру й питали, чи можуть лишити людям свої кошти на зберігання за винагороду.
Коли ті погоджувалися, випитували, де є надійна схованка і де пенсіонери самі тримають заощадження. Потім забирали ці гроші, а натомість лишали фальшиві банкноти.
На Миколаївщині жертвами стали дві пенсіонерки. У них поцупили 25 тисяч гривень та ювелірні вироби. Потерпілі зрозуміли, що їх обікрали, лиш коли побачили на грошах напис "Сувенір". Крадіїв затримали на виїзді з області.
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