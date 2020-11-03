В потерпілих випитували, де ті зберігають гроші, а потім підміняли їх на фальшиві.

В Миколаєві правоохоронці викрили угруповання квартирних крадіїв-гастролерів, які ошукали півсотні літніх людей у восьми областях.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Так, троє чоловіків мандрували регіонами і шукали довірливих пенсіонерів. Називали себе іноземними бізнесменами і казали, що шукають житло для оренди. Входили в довіру й питали, чи можуть лишити людям свої кошти на зберігання за винагороду.

Коли ті погоджувалися, випитували, де є надійна схованка і де пенсіонери самі тримають заощадження. Потім забирали ці гроші, а натомість лишали фальшиві банкноти.

На Миколаївщині жертвами стали дві пенсіонерки. У них поцупили 25 тисяч гривень та ювелірні вироби. Потерпілі зрозуміли, що їх обікрали, лиш коли побачили на грошах напис "Сувенір". Крадіїв затримали на виїзді з області.

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Автор: Дмитро Захаров