Є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

В Оболонському районі столиці уламки ракети впали на житловий будинок. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється.

"На місце слідують підрозділи ДСНС", - написав Попко. Відео дня

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок.

"Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - зазначив Кличко.

Згодом він уточнив, що звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Водночас медики чергують на місці.

Попко додав, що за оперативною інформацією сталося загорання балкону на одному з поверхів.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі оперативні служби", - написав начальник КМВА.

Останні атаки РФ на Київ

У ніч на 12 червня сталася ракетна атака на Київ. Ворог застосовував озброєння різного типу.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Українські захисники збили всі повітряні цілі.

Також УНІАН повідомляв, що в ніч проти неділі, 28 травня, в Україні була масштабна тривога через масовану атаку дронів - під основним ударом опинився Київ.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. Вибухи у столиці підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

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