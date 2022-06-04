Дитина залишила передсмертну записку.

В Одесі поліцейські встановлюють обставини загибелі 11-річної дівчинки, яка вистрибнула з вікна на четвертому поверсі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що сьогодні вранці дитина вистрибнула з вікна своєї квартири, розташованої на 4-му поверсі багатоповерхівки по вулиці Генерала Вишневського. В цей час в квартирі більше нікого не було.

"Дівчинку ще живою у дворі будинку виявили сусіди і відразу викликали медиків, проте в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню дитина померла", - сказано в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. В ході огляду будинку сім'ї загиблої дитини була виявлена передсмертна записка.

Зараз правоохоронці встановлюють повні обставини події. Також вирішується питання про її кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що український математик Костянтин Ольмезов вчинив самогубство у Росії після того, як його затримали при спробі покинути країну через розгорнуту РФ війну в Україні. За словами адвоката чоловіка, проти Ольмезова сфабрикували адміністративний протокол. Він залишив передсмертну записку.

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