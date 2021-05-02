За словами рятувальників, палає на полях зрошення.

В Одесі увечері 1 травня спалахнула пожежа.

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У головному управлінні ДСНС в Одеській області розповіли, що за попередньою інформацією, горить очерет.

"Горить очерет, поля зрошення 1000 м2, працюють 2 відділення, 10 людей особового складу ГУ ДСНС України в Одеській області", - повідомили рятувальники.

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Автор: Катерина Комолова