Пожежники вже працюють на місці події / скріншот, "Одесcа INFO"
В Одесі увечері 1 травня спалахнула пожежа.
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У головному управлінні ДСНС в Одеській області розповіли, що за попередньою інформацією, горить очерет.
"Горить очерет, поля зрошення 1000 м2, працюють 2 відділення, 10 людей особового складу ГУ ДСНС України в Одеській області", - повідомили рятувальники.
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