До організації незаконної схеми причетний колишній керівник Одеської обласної ради.

В Одесі колишнього співробітника підрозділу Національної академії аграрних наук (НААН) підозрюють у привласненні майже 2 млн грн.

Як поінформували УНІАН в прес-службі Одеської обласної прокуратури, 20 квітня повідомлено про підозру колишньому агроному одного з підрозділів Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України у привласненні ввіреного йому майна академії в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що агроном-ентомолог, отримавши в 2018 році мінеральні добрива загальною вартістю понад 1,9 млн грн для використання в господарській діяльності держпідприємства, за призначенням їх не застосував, а фактично привласнив.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як уточнили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, вищезгаданий зловмисник - учасник корупційної схеми, організованої в Одесі за участю колишнього керівництва обласної ради.

«У грудні минулого року СБУ викрила корупційну схему, організовану колишнім керівництвом Одеської обласної ради та директорами низки держпідприємств. Вони незаконно використовували землі Національної академії аграрних наук», - повідомили в управлінні.

За даними слідства, схема полягала в нецільовому використанні земельних ділянок Одеської державної дослідної станції НААН.

В рамках кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради. Він залучив дві підконтрольні комерційні структури та в змові з керівниками низки держпідприємств «сприяв» оформленню свідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях академії.

Як зазначають у спецслужбі, в 2020-2021 роках правоохоронці провели 45 обшуків за фактичними адресами проживання організаторів схеми, в офісних приміщеннях, юридичними та фактичними адресами комерційних структур, залучених у злочинній схемі. За результатами слідчих дій вилучено чорнову документацію, комп'ютерну техніку, статутні документи підприємств, у тому числі зареєстрованих та розташованих на території РФ.

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Автор: Лариса Козова