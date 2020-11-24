Правоохоронці розшукують зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення.

В Одесі через неправдиве повідомлення про замінування із суду евакуювали понад 300 осіб.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні приблизно о 12:35 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що Господарський суд Одеської області, на проспекті Шевченка, замінований.

На місце події було направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції.

При обстеженні будівлі та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано понад 300 осіб.

Після перевірки роботу суду відновлено. Правоохоронці розшукують зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення.

Варто зазначити, що сьогодні в Одесі через неправдиве повідомлення про мінування зірвано навчальний процес у кількох школах.

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Автор: Лариса Козова