18-річному хлопцю загрожує три роки тюрми.

У центрі Одеси п’яний юнак, який приїхав з Дніпропетровщини, прилюдно розірвав Державний прапор України.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася кілька днів тому у середмісті Одеси.

Встановлено, що 18-річний житель Дніпропетровщини протягом дня гуляв містом, супроводжуючи дозвілля вживанням алкоголю. Вже пізно ввечері, під дією оковитої, він схопив Державний прапор України, який був встановлений на фасаді будинку, почав його смикати й тягнути, доки не розірвав.

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Про те, що сталося поліцейським повідомили перехожі, які стали очевидцями події.

Правоохоронці знайшли зловмисника неподалік місця події та вилучили з фасаду будинку речовий доказ – розірваний прапор.

За словами поліцейських, молодик каявся та виправдовував свій вчинок алкогольним сп'янінням. Втім, дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (публічна наруга над Державним прапором України) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру. Відповідно до чинного законодавства молодику загрожує штраф, арешт на строк до шести місяців або трирічне позбавлення волі. Слідчі дії ще тривають.

Подібні інциденти

Нагадаємо, у селищі Іванівка на Одещині п’яні підлітки прийшли до Алеї Слави загиблим героям України, та своєю поведінкою осквернили пам'ять бійців. Скандал розпочався через те, що у соцмережах з’явилося відео, на якому підлітки розважаються на Алеї Слави. Одна із дівчат, стоячи на фоні інформаційних стендів та українських прапорів, казала, що хоче до вбиральні. Її подруга запропонувала "полити квіточки", та заявила, що "небіжчикам" вже байдуже.

Також неповнолітні співали та кричали. Поліцейські встановили час фільмування та трьох неповнолітніх учасників події. З’ясувалося, що на запису – вихованка місцевого ліцею, яка святкувала своє 17-річчя у кав’ярні. Разом із нею – її брат та подруга, яка й знімала відео, а потім виклала його у соцмережі.

З підлітками ними та їхніми батьками проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки у майбутньому. Відносно двох дівчат склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерували до суду.

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