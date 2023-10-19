Протягом серпня 2022 року члени сім’ї військкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн.

НАЗК повідомляє, що родина одного з військкомів Одеси незаконно збагатилася майже на 50 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, що ознаки незаконного збагачення виявлені при вивчанні матеріалів, отриманих від поліції, та "способу життя" начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси Вячеслава Кушнерова. Йдеться про майже 47 млн грн.

За даними агентства, у травні 2022 року подружжя військкома стали власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв.м вартістю 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн та продала за 2 млн грн. Того ж року мати військкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв.м в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн.

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"НАЗК встановило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, теща військкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Як зазначається, в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля. Також встановлено, що раніше теща придбала автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн грн, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

Протягом серпня 2022 року члени сім’ї військкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Син військкома став власником квартири площею 55,8 кв.м в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень. За даними агентства, він теж не мав на такі придбання достатніх грошових активів із законних джерел.

"Привертає увагу той факт, що ще у 2018 році син військкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала його тодішні офіційні доходи, а саме – придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова (який зараз є фігурантом іншої справи – УНІАН) Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який згодом перепродав", - розповіли в агентстві.

Наголошується, що у всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків.

Як додається, декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів.

НАЗК направило матеріали щодо Кушнерова до У ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Справа військкома Борисова - деталі

Нагадаємо, навесні 2023 року зʼявилася інформація про те, що родина очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова придбала дорогу нерухомість в Іспанії під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вартість маєтку, який зареєстровано на матір фігуранта, - понад 3 млн євро. Крім того, у дружини військкома зʼявилося офісне приміщення за кордоном, також родина купила новий Mercedes Gelendvagen. Наголошувалось, що дохід родини таких витрат не покриває.

Згодом ДБР наголосила, що Борисов за винагороду давав вказівки підлеглим не призивати на службу певних військовозобов’язаних. Наприкінці червня його звільнили з посади, 22 липня повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Згодом Борисова затримали у Києві та заарештували. Суд також заарештував майно родини підозрюваного.

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