Сьогодні в Одесі пенсіонер скоїв самогубство, викинувшись з вікна 11-го поверху житлового будинку.
Як передає кореспондент УНІАН, про самогубство чоловіка в соціальних мережах повідомили очевидці.
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Відзначається, що літній чоловік викинувся з вікна квартири одного з будинків на вул. Кримській.
Як підтвердили журналістам в регіональному главку Нацполіції, 72-річний місцевий житель загинув, впавши з висоти 11-го поверху. Пенсіонер жив в будинку, біля якого його сьогодні знайшли.
Потерпілий нібито тяжко хворів і залишив записку, в якій виклав обставини, що спонукали його скоїти самогубство.
За фактом проводиться розслідування.
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