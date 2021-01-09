72-річний чоловік викинувся з вікна квартири одного з будинків на вул. Кримській.

Сьогодні в Одесі пенсіонер скоїв самогубство, викинувшись з вікна 11-го поверху житлового будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про самогубство чоловіка в соціальних мережах повідомили очевидці.

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Відзначається, що літній чоловік викинувся з вікна квартири одного з будинків на вул. Кримській.

Як підтвердили журналістам в регіональному главку Нацполіції, 72-річний місцевий житель загинув, впавши з висоти 11-го поверху. Пенсіонер жив в будинку, біля якого його сьогодні знайшли.

Потерпілий нібито тяжко хворів і залишив записку, в якій виклав обставини, що спонукали його скоїти самогубство.

За фактом проводиться розслідування.

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Автор: Лариса Козова