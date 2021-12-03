Правоохоронцям вже повідомили про інцидент.

Підлітки закидали камінням новий потяг "Укрзалізниці", який курсує між Одесою та Ізмаїлом. В одному з вагонів розбили вікно вхідних дверей.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Відзначається, що на камеру відеореєстратора потрапила група підлітків, які в Одесі біля Іванківського шляхопроводу закидали новий дизель-потяг камінням. В результаті нападу розбито вікно вхідних дверей поїзда.

У поліцію вже повідомили про інцидент. В результаті інциденту ніхто не постраждав. У компанії оцінюють завдані збитки.

"Укрзалізниця обурена такими діями хуліганів стосовно абсолютно нового потяга, який тисячі жителів Одеської області чекали багато років", - відзначили в компанії.

Варто відзначити, що "Дунайський Експрес" запустили 20 листопада.

Як раніше повідомляв УНІАН, з поїздами "Укрзалізниці" біда трапляється не вперше. Правоохоронці затримали пасажира поїзда №49 Київ-Трускавець за погром в купе. Чоловік розбив стіл, вибив вікно, пошкодив ліжко, залишив багато сміття. Представник "Укрзалізниці" додав, що вагон відправили на реставрацію.

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Автор: Анастасія Горбачова