На хижаку - нашийник і поводок / Скріншот
В Одесі невідомі в автомобілі з відкритим вікном возять леопарда.
Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці, які побачили цю "прогулянку" і встигли зробити відео, яке оприлюднили.
Виходячи з відеозапису, в іномарці, яка рухається вулицею, знаходяться двоє чоловіків: один – за кермом, інший – поруч з ним, на пасажирському сидінні. Разом з пасажиром - леопард.
На хижаку, який періодично визирає у відкрите вікно, нашийник і поводок, за який чоловік притримує тварину.
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