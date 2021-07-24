Великий хижак знаходиться на передньому сидінні.

В Одесі невідомі в автомобілі з відкритим вікном возять леопарда.

Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці, які побачили цю "прогулянку" і встигли зробити відео, яке оприлюднили.

Виходячи з відеозапису, в іномарці, яка рухається вулицею, знаходяться двоє чоловіків: один – за кермом, інший – поруч з ним, на пасажирському сидінні. Разом з пасажиром - леопард.

На хижаку, який періодично визирає у відкрите вікно, нашийник і поводок, за який чоловік притримує тварину.

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Автор: Лариса Козова