Рятувальники за допомогою спеціального інструмента дістали плазуна.

В Одесі рятувальники з електрощитової дістали змію. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

Як зазначається, вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці 21-й кілометр Старокиївського шляху в електрощитову одного із підприємств міста залізла змія. Як потім з’ясувалося, в обладнання заповз вуж.

"Рятувальники за допомогою спеціального інструмента дістали плазуна та відпустили на волю", - йдеться у повідомленні.

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Випадки зі зміями в житлі - останні новини

У Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з пральної машини живу змію. Невідомо, яким чином плазун опинився у конструкції пральної машинки. Наразі змії нічого не загрожує.

Мешканці київської багатоповерхівки заявили, що виявили у санвузлових комунікаціях живу змію. Однак історія закінчилася несподіваним хепіендом. Один з мешканців будинку в Деснянському районі Києва випадково помітив, що у санвузлі живе покинута змія. ця історія отримала неочікуваний поворот - під час рятувальної операції "змія" виявилася шматком картону з-під скотчу, зігнутим чудернацьким способом. Здалеку шматок картону нагадував голову удава з червоними очима.

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