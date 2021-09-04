У центрі Одеси трамвай зійшов з рейок і збив людину.
Як повідомили журналістам у комунальному підприємстві "Одесміськелестротранс", інцидент стався пізно ввечері 3 вересня на вулиці Старопортофранківській, на ділянці між вулицями Велика Арнаутська і Тираспольська.
Відзначається, що трамвай, що слідував за маршрутом №5, зійшов з рейок і збив 51-річного чоловіка, який йшов по тротуару.
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Як уточнили на підприємстві, вагон "зачепив" пішохода візком. Співробітники патрульної поліції почули крики людей, підійшли до місця НП і викликали швидку допомогу.
Через те, що сталося було призупинено рух трамваїв.
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