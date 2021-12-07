На привабливу пропозицію в інтернеті повелися понад сотня українців.

Правоохоронці виявили шахрайську схему, зав’язану на продажі дрів з попередньою оплатою. Організатором виявився в’язень колонії, а ошуканих — понад сотня.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Львові киянка облаштувала фіктивний обмінник та вкрала $19 тисяч у клієнта (відео)На початку опалювального сезону група шахраїв розмістила на сайтах оголошень і в соцмережах фейкову пропозицію щодо продажу дрів за привабливою ціною.

Покупцям обіцяли швидку доставку просто до хати, натомість вимагали заплатити за товар наперед. Після отримання переказаних коштів шахраї переставали відповідати на дзвінки клієнтів.

У такий спосіб їм вдалося видурити в українців понад мільйон гривень. Ошуканих по всій країні вже виявили більше сотні. І це лише ті, що звернулися до поліції.

Правоохоронці встановили, що організатором афери виявився 35-річний в’язень виправної колонії в Дніпропетровській області. Діяв він за допомогою трьох пособників — двох жінок та чоловіка з Кривого Рогу та Марганця.

Наразі всіх учасників схеми затримали. За словами начальника ГУНП у Дніпропетровській області Анатолій Щадило, під час обшуків у аферистів вилучили техніку, банківські картки, чорнові записи, а також наркотичні засоби.

Зловмисників звинувачують у шахрайстві, за що їм загрожує 8 років ув’язнення. Поліція намагається повернути гроші ошуканим.

Раніше повідомлялося, що шпиталь на Волині для хворих на коронавірус рятується від холодів дровами.

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Автор: Анастасія Печенюк