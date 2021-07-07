За даними місцевих мешканців, зловмисник спочатку хотів убити старшу сестру хлопчика.

Неподалік від Кривого Рогу внаслідок різанини постраждав дворічний хлопчик - важких травм йому завдав чоловік його матері. За життя дитини борються медики, а зловмисника розшукують правоохоронці.

Деталі інциденту повідомляє "Обозреватель".

Трагедія сталася у склі Девладове вранці 7 липня. 28-річний Сергій Федотов зачинився в будинку з двома дітьми (2-річним хлопчиком і 7-річною дівчинкою). Згодом він завдав кілька ударів ножем хлопчикові, а потім перерізав йому горло.

За словами місцевих жителів, таким способом він намагався помститися матері дітей. 26-річна Марина нібито хоче вигнати його з дому.

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"Наскільки я знаю, спочатку він хотів вбити старшу дівчинку. Але вона благала його не робити цього. Тоді він заявив, що дає їй другий шанс. Але хтось один із дітей повинен померти. Після цього він ножем ударив маленького хлопчика в спину, потім перерізав йому горло", - розповідає місцева мешканка.

Поранену дитину забрали до місцевої лікарні й планують перевести до медзакладу Кривого Рогу.

Ще один місцевий мешканець розповідає, що зловмисник працював на місцевій хімбазі, в селі живе останні півтора-два роки.

"Його мало хто знає. Він сам із Дніпра. Він дивний трохи, завжди ходив у навушниках і слухав музику. Хоча тихий, ні до кого не чіплявся", - каже чоловік.

Мати дітей - місцева мешканка, хлопчик і дівчинка народилися від різних чоловіків. Федоров був третім. Родина жила скромно, алкоголем не зловживали, хоча іноді сварилися. Великий скандал стався у подружжя кілька місяців тому, вони нібито вирішили розлучатися. Згодом помирилися.

"Але зараз Марина хотіла остаточно його вигнати. І він вирішив помститися їй таким способом. Сказав, бити буде по найболючішому місцю, по дітях. Це жахлива історія, в селі всі зараз на вухах. Люди бояться відпускати дітей самих на вулицю, тут ходить поліція, шукає його", - розповідає місцева пенсіонерка.

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Автор: Юрій Годован