Чоловік госпіталізований. Причина пожежі - перевантаження електричного подовжувача.

В Одеському санаторії ім. Пирогова ("Куяльник") в ніч на 30 квітня під час пожежі важкі опіки отримав пацієнт-інвалід.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, приблизно о першій годині ночі надійшло повідомлення про задимлення в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова, розташованого по вул. Лиманній, 170.

Як з'ясувалося, сталося загоряння матраца в кімнаті на другому поверсі на площі 2 кв. м.

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Вогонь був ліквідований персоналом санаторію до прибуття підрозділів ДСНС за допомогою чотирьох вогнегасників. Під час пожежі отримав опіки рук, тіла та голови чоловік, 1973 р.н., який перебував в установі на лікуванні. Зазначається, що потерпілий – спінальний хворий - інвалід з обмеженими можливостями руху.

Його у тяжкому стані бригадою швидкої медичної допомоги доставили в Одеську лікарню №10.

В управлінні додали, що прибулі на місце НП рятувальники евакуювали ще 9 осіб з другого поверху санаторію.

Причина пожежі-перевантаження електричного подовжувача.

Від ДСНС залучалися 14 одиниць техніки та 42 людини особового складу.

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Автор: Лариса Козова