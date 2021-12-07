За даними Telegram-каналів, він наклав на себе руки.

В окупованому Сімферополі знайшли мертвим керівника представництва російської авіакомпанії "Аерофлот" Роберта Валєєва.

У Telegram-каналі Mash повідомляють, що Валєєв наклав на себе руки, проте офіційного підтвердження інформації про причини смерті співробітника авіакомпанії на цей час немає.

"Для компанії це несподівана трагедія і велика втрата. Просимо поставитися з розумінням, що нині ми змушені утриматися від будь-яких коментарів - з етичних причин і в інтересах слідства. Для отримання інформації необхідно звертатися в правоохоронні органи", - повідомили Інтерфаксу у прес-службі авіакомпанії.

Читайте такожУ Криму та на кордонах України РФ зосередила майже 100 тисяч військових-Резніков"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив журналістам, що знає про подію, але без деталей. "Тут треба слідство просити коментувати, не готовий нічого сказати про причини", - сказав він.

За даними агентства, тіло Валєєва виявили ще в неділю, 5 грудня. Mash повідомляє, що за чотири дні до своєї смерті 56-річний Валєєв наказав вимкнути всі камери в офісі поруч зі старим аеропортом. Останній раз Валєєв показувався на очі колег о 14: 30. Потім закрився в кабінеті й попросив розбудити його через годину, з кабінету він більше не виходив.

"Через дві години співробітники не змогли достукатися до Роберта, вибили двері й знайшли його повішеним. Чоловік залишив у куртці записку: у ній попрощався з родиною", — пишуть у Telegram-каналі. У мережі повідомляють, що Валєєв в записці також звинуватив у своєму рішенні двох осіб, які хотіли з його допомогою розділити бюджет "Аерофлоту". Напередодні події Валєєв повинен був летіти у відрядження до Москви для зустрічі з начальством.

Слідком РФ вже почав слідчі дії за даним фактом.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишнього так званого "прокурора" окупованого Криму і новопризначеного посла РФ в Кабо-Верде Наталії Поклонської. Її підозрюють у державній зраді.

Прокурору Офісу генпрокурора надано дозвіл на затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Автор: Екатерина Малюга