Став відомий орієнтовний план візиту Олександра Лукашенка на кримський півострів разом із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це пише російський Телеграм-канал "ГлавМедиа" із посиланням на джерело в апараті уряду Білорусі.
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Джерела повідомляють, що візит відбудеться у найближчий квартал. Не виключають і подорож на новорічні канікули.
Заплановано такі заходи:
- зустріч у Москві чи Сочі, звідти – літаком до аеропорту Бельбек чи Сімферополь;
- відвідування Севастополя, Ялти, Сімферополя;
- відвідування санаторіїв, що належать Республіці Білорусь, низки культурно-історичних об'єктів;
- можливі морські прогулянки, візит до Кримського мосту, обліт півострова та інспектування нових інфраструктурних об'єктів.
Остаточний список заходів, як і дату візиту, мають узгодити служба безпеки Лукашенка, МЗС Росії та Білорусі, служби протоколу.
Раніше УНІАН повідомляв, що в кінці листопада Олександр Лукашенко назвав окупований Росією Крим "російським" в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову. Також він припустив, що здійснить візит на тимчасово окупований півострів.
"Крим, де-факто (я тоді ще сказав) – це російський Крим. Тоді, здається, не пам’ятаю, чи був референдум. Після референдуму і де-юре Крим став російським. І моє відвідування Криму, на що маю повне право, під чиїм воно там протекторатом, управлінням і чий би не був Крим… Це і мій Крим", – заявив Лукашенко.
Політик додав, що Путін під час прогулянки катерами пропонував йому "якось махнути" на півострів.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь пообіцяв, що наша країна "діятиме за повною програмою", та наголосив, що відвідування Лукашенком Криму завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам.