Невизнаний білоруський лідер може вирушити на анексований півострів найближчим часом.

Став відомий орієнтовний план візиту Олександра Лукашенка на кримський півострів разом із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише російський Телеграм-канал "ГлавМедиа" із посиланням на джерело в апараті уряду Білорусі.

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Джерела повідомляють, що візит відбудеться у найближчий квартал. Не виключають і подорож на новорічні канікули.

Заплановано такі заходи:

зустріч у Москві чи Сочі, звідти – літаком до аеропорту Бельбек чи Сімферополь;

відвідування Севастополя, Ялти, Сімферополя;

відвідування санаторіїв, що належать Республіці Білорусь, низки культурно-історичних об'єктів;

можливі морські прогулянки, візит до Кримського мосту, обліт півострова та інспектування нових інфраструктурних об'єктів.

Остаточний список заходів, як і дату візиту, мають узгодити служба безпеки Лукашенка, МЗС Росії та Білорусі, служби протоколу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в кінці листопада Олександр Лукашенко назвав окупований Росією Крим "російським" в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову. Також він припустив, що здійснить візит на тимчасово окупований півострів.

"Крим, де-факто (я тоді ще сказав) – це російський Крим. Тоді, здається, не пам’ятаю, чи був референдум. Після референдуму і де-юре Крим став російським. І моє відвідування Криму, на що маю повне право, під чиїм воно там протекторатом, управлінням і чий би не був Крим… Це і мій Крим", – заявив Лукашенко.

Політик додав, що Путін під час прогулянки катерами пропонував йому "якось махнути" на півострів.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь пообіцяв, що наша країна "діятиме за повною програмою", та наголосив, що відвідування Лукашенком Криму завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам.

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Автор: Анастасія Печенюк