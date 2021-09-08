Нападницю взяли під варту на два місяці.

У Полтаві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 19-річній дівчині, яка у школі поранила двох вчителів з арбалета.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

"Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній місцевій жительці, яка поранила двох вчителів місцевої школи, запобіжний захід – тримання під вартою на строк 60 діб", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 19-річна дівчина поранила з арбалета двох педагогів.

У однієї з вчительок травмовано руку, у іншої – тулуб. Загрози їхньому життю немає.

Встановлено, що нападниця навчалася у цій школі у молодших класах. Наразі вона вчиться на психолога в одному з харківських вишів. Поліції дівчина розповіла, що до такого вчинку її начебто підштовхнуло сновидіння - вона вирішила, що має "когось вбити".

Дівчині повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Автор: Світлана Макринська