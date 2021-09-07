Поранені вчителі не були знайомі з нападницею.

Дві жінки, що були поранені з арбалета в полтавській школі №11, наразі перебувають у задовільному стані. Їхні травми не тяжкі.

Як повідомляє місцеве видання KOLO.News, про це журналістам розповіла директорка школи Валентина Олійниченко. Підтверджено, що постраждалі отримали поранення в руку та спину.

"Дівчина не заходила до класу, вона стріляла з порога. Поранила завуча та вчительку української мови та літератури, зарубіжної літератури. Ці вчителі не знають дівчину", - зазначила вона.

Потерпілим учителькам 50 та 66 років.

Директор школи не знає, як дівчина змогла поранити аж двох людей, адже арбалет потребує перезарядки після кожного пострілу. Як пояснила жінка, вона не розбирається, як стріляють із арбалета й не була на місці інциденту коли все сталось.

Відомо, що арбалет у нападниці відібрав учень 9-го класу, котрий повертався з фізкультури.

Не зрозуміло, як до школи взагалі потрапила стороння особа, адже в школі є охорона (за яку платять батьки) та камери відеонагляду. Раніше у школі був охоронцем чоловік, однак в день нападу на вахті сиділа літня жінка. Батьки про це не знають, адже їх до школи не пускають.

Як з’ясувалось, озброєна дівчина зайшла у заклад через один із 4 входів, які діють під час карантину – бічний.

Олійниченко висловила думку, що у Полтаві в навчальних закладах має бути професійна охорона.

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Напад дівчини з арбалетом на полтавську школу

Вранці 6-вересня дівчина з арбалетом влаштувала стрілянину у школі №11. Спочатку повідомлялося, що невідома поранила двох вчителів

Пізніше стало відомо, що правопорушницею виявилася 19-річна місцева жителька. Встановлено, що дівчина навчалася у цій школі до 4-го класу.

У поліції повідомили, що дівчині повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).

Нападницю звати Таїсія. Як пише місцевий сайт "Полтавщина" з посиланням на джерела, дівчина розповіла, як вночі їй наснилось, що вона має "когось вбити".

Автор: Дмитро Захаров