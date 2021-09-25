Внаслідок ДТП водія та трьох пасажирів легковика затисло в понівеченій автівці.

У Дніпрі легковий автомобіль "Mitsubishi Еvolution" вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся зі сміттєвозом.

В результаті аварії, яка сталася 25-го вересня о 00:36, загинула 20-річна дівчина, повідомляє місцева служба ДСНС.

Внаслідок ДТП водія та трьох пасажирів легковика затисло в понівеченій автівці.

"За допомогою гідравлічного різака та розтискача, надзвичайники зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та рульову колонку, деблокували трьох постраждалих та вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження", – повідомили рятувальники.

Врятованих двох молодих чоловіків та дівчину госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова.

Водій та пасажир сміттєвоза "МАЗ" не постраждали.

Правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Як повідомляв УНІАН, У Києві легковик внаслідок ДТП вилетів на узбіччя та на смерть збив дівчину.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Олег Давигора