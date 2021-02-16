За словами очевидців, порушника на 24-тонному авто ловили кілька поліцейських машин, чоловіка вдалося зупинити лише за допомогою спецзасобів.

В Угорщині 32-річний українець за кермом вантажівки потрощив центр міста Чепрег. За хвилину він скоїв одразу три порушення та втік з місця події, пише Mukachevo.net.

Читайте такожВ Угорщині перекинулася вантажівка з вуликами: на дорогу висипалися десятки тисяч бджіл (відео)13 лютого чоловік на 24-тонній вантажівці з угорськими номерами їхав до міста Сомбатхей. Однак дорогою у Чепрезі скоїв одразу кілька аварій. Українець проїхав через міст з обмеженням ваги 16 тонн, пошкодив вказівний знак, повалив ліхтарний бетонний стовп та поїхав далі.

«Поліції довелося застосовувати спецзасоби, аби зупинити водія вантажівки. Переслідували його три поліцейські машини, а одна зупинилася одразу перед нами. Лише після цього водій зупинив автомобіль», — розповів очевидець події.

Затримали українця лише за 10 км. Тест виявив у його крові алкоголь.

За інформацією угорської поліції, порушника позбавили посвідчення водія та притягнули до кримінальної відповідальності за обґрунтовану підозру у вчиненні правопорушення під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН