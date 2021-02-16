В Угорщині 32-річний українець за кермом вантажівки потрощив центр міста Чепрег. За хвилину він скоїв одразу три порушення та втік з місця події, пише Mukachevo.net.
Читайте такожВ Угорщині перекинулася вантажівка з вуликами: на дорогу висипалися десятки тисяч бджіл (відео)13 лютого чоловік на 24-тонній вантажівці з угорськими номерами їхав до міста Сомбатхей. Однак дорогою у Чепрезі скоїв одразу кілька аварій. Українець проїхав через міст з обмеженням ваги 16 тонн, пошкодив вказівний знак, повалив ліхтарний бетонний стовп та поїхав далі.
«Поліції довелося застосовувати спецзасоби, аби зупинити водія вантажівки. Переслідували його три поліцейські машини, а одна зупинилася одразу перед нами. Лише після цього водій зупинив автомобіль», — розповів очевидець події.
Затримали українця лише за 10 км. Тест виявив у його крові алкоголь.
За інформацією угорської поліції, порушника позбавили посвідчення водія та притягнули до кримінальної відповідальності за обґрунтовану підозру у вчиненні правопорушення під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
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