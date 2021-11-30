Наркотичні засоби збувалися на території Росії, а керівництво процесом здійснювалося з "офісів" в Україні, дізналися правоохоронці.

Правоохоронці викрили організатора наркооб’єднання, що постачало наркотики на територію Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, обвинувачений організував у Києві стійке злочинне об’єднання, до якого упродовж 2014-2019 років входило 29 осіб.

Вони збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах на території Російської Федерації. При цьому з метою уникнення відповідальності за більш жорсткими російськими законами, організатори групи керували процесами з так званих "офісів", які знаходилися на території України.

Продаж наркотиків здійснювався за допомогою схеми безконтактного збуту наркотиків через веб-сайти та чат-боти в Telegram шляхом "закладок".

"З метою приховування своєї злочинної діяльності та подальшої легалізації грошових коштів члени злочинної організації через механізм криптовалют та різні електронні платіжні системи переводили їх в готівку через спеціальні електронні обмінні пункти у мережі Інтернет. Після цього через довірених осіб вони отримували готівкові кошти у доларах США від кур’єра вказаного обмінного пункту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході проведення обшуків у нарколабораторії на території Київської області вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP загальною вагою понад 150 кг, вартість якої на чорному ринку становить 88 млн грн, а також понад 4,5 тонни прекурсорів.

Читайте такожЗ України в Росію везли автограф Далі, елемент посуду з тавром Фаберже й ікону, приклеєну до спини (фото)Обвинуваченому інкриміновано створення злочинної організації, підроблення документів, організації місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів, незаконного виготовлення та зберігання прекурсорів, незаконних дій з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Раніше у Державній прикордонній службі повідомили, що у Луганській області українець намагався вивезти до Росії понад 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів.

Автор: Катерина Гірник