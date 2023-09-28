За даними ЗМІ, йдеться про віце-чемпіонку світу з пауерліфтингу Діану Гвагвалію, яка чекає на "освобождение" міста армією РФ.

В Україні заочно повідомлено про підозру 20-річній українській віце-чемпіонці світу з пауерліфтингу, яка є родом з села Байрак Ізюмського району Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури. При цьому прізвище не називається. Але, за даними місцевих ЗМІ, це Діана Гвагвалія.

В прокуратурі повідомили, що спортсменка зараз живе в Росії та бере участь у пропагандистських інтерв‘ю.

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"1 березня 2023 року на проросійському телеграм-каналі "Малькевич Live" вийшов анонс ефіру за онлайн-участі української спортсменки. Дівчина заявила, що вчиться на третьому курсі харківського вищого навчального закладу та додала: "Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой, как бы, хочется. Я верю в эту победу", - зазначають в прокуратурі.

У 2021 році підозрювана стала срібною призеркою чемпіонату світу з пауерліфтингу серед дівчат у Швеції та виконала норматив "Майстер спорту України".

За даними прокуратури, на початку вересня минулого року спортсменка виїхала до РФ. Зараз російські пропагандисти титрують її як "майстра спорту Російської Федерації".

В прокуратурі зазначають, що вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук. Їй оголошено підозру за фактом виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Армія РФ продовжує знищувати місто Харків

Як відомо, Росія продовжує обстріл Харкова та області, вбиває цивільних людей, знищує будинки, соціальну інфраструктуру.

Як повідомляв УНІАН у вересні, кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла на території Харківщини.

Ворожі агенти збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням.

Російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів ворога по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

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