Сума оцінки виявленого може сягнути 17,5 млн грн, прикордонники передали вилучене працівникам митниці.

Понад 2,3 тисячі гаджетів Apple планував потай ввезти з-за кордону 35-річний громадянин України, однак цьому завадили прикордонники.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, українець їхав через пункт пропуску "Шегині" мікроавтобусом "Мерседес".

Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд автомобіля.

Читайте такожХотіли в ЄС: на Львівщині затримали нелегалів з Китаю та Лівану

Згодом в його багажному відділені під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.

"Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок. Загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць", - йдеться в повідомленні.

Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн грн, прикордонники вставленим порядком передали працівникам митниці. Тривають перевірочні заходи.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Тамара Отовська