Журналіст пов'язує підпал тільки з його професійною діяльністю.

В Ужгороді невідомі спалили автівки журналіста Павла Білецького і його дружини.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко у Facebook.

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"Сьогодні в Ужгороді близько 5-ї ранку згоріли два автомобілі, які належать закарпатському журналістові Павлові Білецькому та його дружині", - написав він і додав, що журналіст пов'язує підпал тільки з його професійною діяльністю.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області, повідомлення про загоряння автівки на околиці Ужгорода надійшло правоохоронцям близько 5:20.

На місці з’ясувалось, що вогнем повністю зруйновано автомобіль марки Subaru Forester та частково припарковану неподалік автівку Volkswagen Beetle.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Павло Білецький є засновником та головним редактором інформаційного агентства "ЗІДО", членом правління Закарпатської облорганізації НСЖУ. Він також опублікував відео палаючого автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, раніше ченець монастиря в Києво-Печерській лаврі напав на журналіста "Магнолія-TВ" під час ведення стріму з ліквідації пожежі у художніх майстернях на території лаври. Такі дії представників церкви є перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. За це передбачена кримінальна відповідальність.

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Автор: Світлана Закелова