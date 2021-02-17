Сам активіст розповів, що зловмисників двоє, одного вже затримали.

У Києві минулої ночі спалили автомобіль відомого активіста, засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Про це повідомляється на сторінці його ресурсу в Facebook.

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"Відомо, що зловмисників було двоє, один з них в даний час у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС, я щиро сподіваюся вони знайдуть його раніше, ніж наш загін", - написав Антонов.

Він також попросив надати відео з камер спостереження в районі вулиць Січових Стрільців, Павлівської та Бульварно-Кудрявської в період з 2:40 до 2:50 усіх, в кого воно є.

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Автор: УНІАН