Майно колишнього генерал-майора СБУ мають конфіскувати.

В Україні до 12 років за ґратами за держзраду та замах на терористичний акт в інтересах Росії засудили колишнього генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна", - розповіли в ОГПУ.

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Зазначається, що у суді прокурорами було доведено, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ.

За завданням росіян, Шайтанов також шукав серед колишніх військовослужбовців СБУ виконавців для вчинення теракту.

"Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія (Адама Осмаєва - УНІАН), який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Тоді правоохоронці запобігли вбивству, запланованому спецслужбами РФ", - нагадали прокурори.

Уточнюється, що наразі кримінальне провадження щодо російського ФСБшника, який завербував Шайтанова, перебуває на заочному розгляді у суді.

Справа Валерія Шайтанова - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Валерія Шайтанова контррозвідники СБУ затримали 14 квітня 2020 року. За завданням російських спецслужб, він планував теракти на території України. За це ФСБшник гарантував Шайтанову винагороду в розмірі 200 тис. доларів і отримання паспорта громадянина РФ. Для виконання злочину Шайтанов спеціально підібрав одного з колишніх бійців спецпідрозділів СБУ.

Шайтанова підозрюють у тому, що за завданням росіян він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Окрім того, колишній силовик збирав і передавав ФСБ РФ інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і залучених до них співробітників; міжнародну співпрацю вітчизняних спецслужб у сфері нацбезпеки і оборони; співробітників СБУ та розвідників; вербував старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ. З 15 квітня 2020 року Шайтанов перебуває під вартою.

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