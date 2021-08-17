До цього вважали, що вибух стався через витік газу.

Слідчі Дніпра перекваліфікували кримінальне провадження за фактом вибуху у центрі міста з "нещасного випадку" на "умисне вбивство" та "самогубство".

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що 15 серпня після вибуху в приміщенні однокімнатної квартири виявили загиблих 55-річного чоловіка та 51-річну жінку.

Відповідно до результатів судово-медичного розтину, чоловік помер від колото-різаного поранення грудини, а жінка – гострого отруєння оксидом вуглецю.

"Однією із версій подій є конфлікт між подружжям, в ході якого дружина нанесла ножове поранення чоловіку, від якого останній помер. Після чого, жінка вирішила покінчити життя самогубством та відкрила газові конфорки, що призвело до вибуху", – заявили у поліції.

Читайте такожПід час вибуху в Дніпрі загинуло подружжя: названа основна причина трагедії (відео)За вказаним фактом слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 115 (з поміткою - самогубство) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Шварц