Тіло хлопчика знайшли у травні 2020 року.

У Дніпрі до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував і вбив 11-річного Родіона Волкова.

Про це повідомляють у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

У травні 2020 року чоловік познайомився з хлопцем та привів його у напівзруйновану будівлю на території психіатричної лікарні, де жив після звільнення з тюрми.

П'яний злочинець задушив, а потім зґвалтував хлопчика. Також він вкрав мобільний телефон школяра.

Читайте такожНапоїла кішку пивом: у Кривому Розі суд призначив дівчині покарання за жорстокі розваги з твариною (відео)Відзначається, що злочинець не визнав свою провину.

Суд призначив йому найвищу міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство і зґвалтування, а також за вчинення крадіжки (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 КК України).

Вбивство Родіона Волкова

16 травня 2020 року в Самарському районі Дніпра знайшли вбитим і зґвалтованим 11-річного Родіона Волкова.

59-річний бездомний на допиті зізнався, що заманив хлопчика в покинутий будинок зґвалтував, задушив, а потім ще раз зґвалтував.

Мама хлопчика казала журналістам, що до вбивства можуть бути причетні підлітки.

Обвинувачений пізніше заявив, що йому підклали тіло дитини, оскільки він був сильно п'яний у той день.

Автор: Людмила Жерновська