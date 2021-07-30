Він назвав "маячнею" інформацію, яка з'явилася у ЗМІ з посиланням на мати підлітка.

У справі про вбивство 6-річної дівчинки Мирослави Третяк у Старому Салтові на Харківщині фігурує тільки 13-річний хлопець.

Про це Суспільному сказав начальник поліції Харківщини Андрій Рубель.

Він назвав "маячнею" інформацію, яка з'явилася у ЗМІ з посиланням на мати підлітка.

"Ніякого чоловіка немає. Це маячня. Не слухайте це", - сказав Рубель.

За його словами, підозрюваний нічого не говорив про чоловіка, який нібито був з ним у момент вбивства. Також Рубель підтвердив, що хлопчик, коли прийшов додому з прогулянки, прав свої речі.

"Прав речі хлопець, так, коли прийшов додому", - відповів начальник поліції.

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Богдан Ф. став головним фігурантом у вбивстві своєї 6-річної сусідки Мирослави Третяк. Останній раз зниклу напередодні дівчинку бачили саме в його суспільстві.

Хлопець здавна спілкувався з Мирославою попри різницю у віці. Однак перед вбивством між ними сталася перепалка, дитина навіть поскаржилася матері з цього приводу.

Коли ввечері Мирослава вийшла грати зі своєю подружкою, до них приєднався Богдан і, за словами матері загиблої, запропонував сусідці прогулятися. Зниклу дитину шукали майже добу правоохоронці та небайдужі.

Тіло дівчинки знайшли в ніч на 29 липня в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті. У неї констатували забої голови та обличчя.

Автор: Денис Прядко