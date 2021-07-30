Зниклу дитину шукали майже добу.

13-річний підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки у Харківській області, може провести у спецприймальнику три роки. Це максимальне покарання, зважаючи на його вік.

Про це розповів прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, пише ТСН.

"Вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. До цього віку дитина, яка вчинила злочин, не може бути віддана обмеженню свободи, до неї можуть бути застосовані тільки заходи виховного характеру", - сказав він.

За словами Чубенко, вік на момент скоєння злочину залишається фіксованим.

Читайте такожУ Києві хлопець підірвав себе на території психлікарні: поліція повідомила подробиці (фото, відео)"Вік фігуранта розглядається станом на момент вчинення злочину. Якщо будуть затягуватися терміни - це значення не матиме, бо вік є фіксованим", - сказав він.

Також у прокуратурі додали, що батьків також можуть покарати, якщо в їх діях буде виявлена недбалість стосовно його аморальних вчинків.

Богдан Ф. став головним фігурантом у вбивстві своєї 6-річної сусідки Мирослави Третяк. Востаннє зниклу напередодні дівчинку бачили саме у його товаристві.

Хлопець віддавна спілкувався з Мирославою попри різницю у віці. А проте перед убивством між ними сталася перепалка, дитина навіть пожалілась матері з цього приводу.

Коли ввечері Мирослава вийшла гратися зі своєю подружкою, до них приєднався Богдан і, за словами матері загиблої, запропонував сусідці прогулятися. Зниклу дитину шукали майже добу правоохоронці та небайдужі.

Тіло дівчинки знайшли у ніч на 29 липня у закинутому будинку з ознаками насильницької смерті. У неї констатували забої голови та обличчя.

Автор: Людмила Жерновська