Вбивство Фаріон: слідчі перевіряють причетність нових осіб

Наразі суд надав доступ до майже трьох сотень мобільних номерів.

Суд надав доступ правоохоронцям до 291 номера мобільних операторів у межах кримінального провадження за фактом умисного вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Майже три сотні номерів належать поки що невстановленим особам. Слідчі припускають, що ці абоненти можуть бути причетними до вбивства Фаріон. Правоохоронці аналізують вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресацію; дату та тривалість самих дзвінків; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Крім того, слідство дослідить відомості щодо руху коштів за всіма номерами, доступ до яких надав суд.

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Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Як писав УНІАН, мати В'ячеслава Зінченка заявила, що вина її сина не доведена, тому вона очікує на його звільнення. Також вона взагалі не розуміє, на яких підставах було заарештовано її сина.

"Тому я навіть обурена. Той хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди - це незаконне рішення", - сказала жінка.

Водночас адвокатка доньки Ірини Фаріон зазначила, що підозрюваний безсумнівно був на місці злочину, адже про це свідчать відповідні докази. Тому, за її словами, це суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці вбивства.

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