Нібито вбитого чоловіка правоохоронці знайшли живим і неушкодженим за місцем проживання.

Житель одного з сіл Жовківського району Львівщини зателефонував до поліції й розповів, що він убив свого сусіда.

Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області.

"На оперативну лінію 102 зателефонував 27-річний мешканець одного з сіл Жовківського району та повідомив про те, що 22 листопада він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив свого односельчанина – ровесника. Тіло вбитого чоловіка, за словами заявника, можна знайти під мостом у селі", - розповіли в поліції.

Однак, тіла нібито вбитого чоловіка правоохоронці не виявили. Більше того було його знайшли живим і неушкодженим за місцем проживання.

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"На чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про вчинення злочину, співробітники Жовківського відділення поліції склали адмінпротокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомили в поліції.

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Автор: Олександр Топчій