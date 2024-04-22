Раніше аналогічне рішення суд ухвалив щодо його батька.

Суд визначив запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві та замаху на життя правоохоронців на Вінничині. Його відправлять під варту.

Як повідомляє кореспондент УНІАН із зали суду, Віталію Василаке суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою 2 місяці без права внесення застави. Раніше аналогічне рішення суд ухвалив щодо його батька – Валерія Василаке.

Зазначимо, що 26-річному військовослужбовцю інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

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Вбивство поліцейського на Вінничині

Вночі 20 квітня на Вінничині двоє військових – батько та син – розстріляли правоохоронців. Інцидент стався поблизу села Яланець Бершадської ОТГ.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. 22 квітня правоохоронця поховали. Відомо, що його напарник отримав поранення.

За підозрою у вбивстві поліцейського та замаху на життя правоохоронців заарештували Валерія та Віталія Васілаке. Їх упіймали на Одещині. Також відомо, що вони перевозили зброю.

Під час засідання суду батько (Валерій) розповів, що у правоохоронців стріляв його син.

"Вистрілив син, він мені сказав, що подумав, що поліцейський застрелив мене", – сказав він.

За його словами, зброю, яку вони перевозили, вкрав його син. Він також зізнався, що разом вони планували втекти до Молдови.

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