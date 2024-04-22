Чоловік знаходитиметься під вартою без права на заставу.

Суд визначив одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як повідомив кореспондент УНІАН із залу суду, Валерія Василаке, який підозрюється у вбивстві поліцейського взято під варту на два місяці без права внесекння застави.

Під час суду підозрбваний повідомив, що проживав в Одесі, хоча зареєстрований офіційно у Вінницькій області. Також він розкаявся у скоєнному.

Розстріл поліцейських під Вінницею

В ніч на 20 квітня поблизу села Яланець Бершадської ОТГ на Вінниччині двоє військових – батько і син розстріляли двох працівників поліції – один загинув, інший отримав поранення. Від поранень загнув 20-річний Максима Зарецький, його напарника поранили. Сьогодні Зарецького поховали.

Перестрілка сталася під час того як поліцейські зупинили легковий автомобіль вночі під час комендантської години.

Підозрюваних затримали через добу в Одеській області.

Речниця Національної поліції Олена Бережна повідомляла, що нападникам на поліцейських у Вінницькій області загрожує довічне ув'язнення. За її словами, нападники були встановлені і перебували у закинутій будівлі і мали намір виїхати за кордон.

Зазначалося, що нападники ніби-то перевозили бойові гранати.

За її словами, один з нападників, а саме батько, був поранений поліцейським, який загинув під час захисту напарника. Поліцейському вдалося зробити кілька пострілів у відповідь.

Також перевіряється причетність фігурантів до диверсійно-розвідувальних груп. Також слідство має встановити причини нападу на поліцейських.

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