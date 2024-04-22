Суд визначив одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Як повідомив кореспондент УНІАН із залу суду, Валерія Василаке, який підозрюється у вбивстві поліцейського взято під варту на два місяці без права внесекння застави.
Під час суду підозрбваний повідомив, що проживав в Одесі, хоча зареєстрований офіційно у Вінницькій області. Також він розкаявся у скоєнному.
Розстріл поліцейських під Вінницею
В ніч на 20 квітня поблизу села Яланець Бершадської ОТГ на Вінниччині двоє військових – батько і син розстріляли двох працівників поліції – один загинув, інший отримав поранення. Від поранень загнув 20-річний Максима Зарецький, його напарника поранили. Сьогодні Зарецького поховали.
Перестрілка сталася під час того як поліцейські зупинили легковий автомобіль вночі під час комендантської години.
Підозрюваних затримали через добу в Одеській області.
Речниця Національної поліції Олена Бережна повідомляла, що нападникам на поліцейських у Вінницькій області загрожує довічне ув'язнення. За її словами, нападники були встановлені і перебували у закинутій будівлі і мали намір виїхати за кордон.
Зазначалося, що нападники ніби-то перевозили бойові гранати.
За її словами, один з нападників, а саме батько, був поранений поліцейським, який загинув під час захисту напарника. Поліцейському вдалося зробити кілька пострілів у відповідь.
Також перевіряється причетність фігурантів до диверсійно-розвідувальних груп. Також слідство має встановити причини нападу на поліцейських.