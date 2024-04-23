Це попередня кількість, адже на місці продовжують працювати слідчі.

Слідчі знайшли зброю та боєприпаси, які залишили підозрювані у розстрілі поліцейських у Вінницькій області, заявив Керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі "Київ24".

"Вони дійсно повідомили, що в водоймі вони залишили певну кількість бойових припасів. Наразі провели огляд місця події за участю вибухотехніків та водолазів та вже встановлено. Це попередньо, знайдено близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані, на даний час слідчі ще проводять місце поді та описують інше майно", – розповів Рихлюк.

За словами Керівника прокуратури, в суді підозрювані розповіли, що везли ці боєприпаси в будинок у Вінницькій області. Якою була мета – Рихлюк не розповів. Але підтвердив, що підозрювані на момент скоєння злочину були військовими Збройних сил України.

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"Статус у них дійсно є, на час скоєння злочину вони були діючими військовими Збройних сил України. Крім інших, їм також повідомлено про підозру за статтею 408 за дезертирство, покинення службової частини. Вони самовільно залишили службу на наступний день після скоєного злочину, 21 квітня. Законних підстав не перебувати на службі в них не було", – сказав Рихлюк.

Він також додав, що під час судового засідання військові визнали свою провину. Він також зазначив, що інформація стосовно того, що військові причетні до незаконного обігу наркотичних речовин, на даний час слідством не встановлена.

Розстріл правоохоронців на Вінничині: що відомо

20 квітня на Вінничині двоє військових розстріляли правоохоронців. Відомо, що військовими були батько та син – Валерій та Віталій Василаке. Вони перевозили зброю.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, а його напарника було поранено. 22 квітня загиблого правоохоронця поховали на Алеї слави кладовища у Бершаді.

Підозрюваних у вбивстві згодом затримали на Одещині. 22 квітня обом підозрюваним обрали запобіжний захід – взяття під варту на 2 місяці без права на внесення застави.

У суді батько заявив, що саме син вкрав зброю та розстріляв із неї поліцейських. Згодом у суді це підтвердив і сам Віталій.

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