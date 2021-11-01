Нападники били чоловіка молотком по голові.

У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві 57-річного рибалки.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Злочин стався 28 жовтня у Новокодацькому районі міста. Тіло чоловіка виявив родич.

За даними слідства, нападники молотком завдали чоловікові декілька ударів по голові та сховали тіло до багажника його автомобіля.

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30 жовтня їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі мати шестикласника із сином відлупцювали вчительку ногами.

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Автор: Людмила Жерновська