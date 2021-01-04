Молоду українку знайшли мертвою на орендованій віллі в турецькому Бодрумі.
Факт смерті молодої українки в Туреччині підтвердили в МЗС України, йдеться в сюжеті ТСН.
"Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, що проводять розслідування та рідними загиблої. Українське консульство розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла", - каже речник МЗС Олег Ніколенко.
Тіло 25-річної Христини Новицької виявили на стільці з кайданками на руках та пакетом на голові. Двері та вікна будинку були зачинені. Триває судмедекспертиза.
За даними турецької преси, мати дівчини стривожилася, адже не змогла з нею зв’язатися з України. Вона зателефонувала сусідам, а ті - до поліції.
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