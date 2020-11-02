Cутичка в ресторані сталось на світанку 1 листопада, в сутичці зі стріляниною загинув чоловік.

Харківський ресторан на вулиці Ярослава Мудрого, де в ніч на 1 листопада в результаті сутички загинув чоловік, працював попри карантинну заборону. Поліція відкрила відповідне провадження.

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Як повідомляє «Суспільне», про це повідомив начальник слідчого управління Київського районного відділення поліції Михайло Цап.

"Хочу повідомити, що за фактом роботи вказаного ресторану слідчими вказано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325, за порушення карантинних обмежень", — сказав Цап.

Згідно з обмеженнями карантинної «червоної зони», в якій наразі перебуває Харків, заклади громадського харчування мають припиняти прийом відвідувачів о 20:00.

Стаття 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) передбачає покарання від 17 тис грн штрафу до восьми років ув'язнення.

Смертельна стрілянина в Харкові

В одному з ресторанів Харкова в ніч на 1 листопада чоловік відкрив вогонь з пістолета. Гості закладу хотіли його зупинити і завдали смертельних травм.

Інцидент стався в караоке-ресторані Biani Champagneria за адресою Ярослава, Мудрого, 21. Повідомлення до поліції надійшло о 05:49.

Попередньо встановлено, що чоловік, на вигляд 35-40 років, зайшов до ресторану, дістав пістолет ФОРТ 12, який зареєстрований на нього і почав стріляти.

Стверджувалося також, що загиблий стрілець - Смирнов Руслан Вадимович. Він нібито був охоронцем народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева. Втім, Шенцев спростував цю інформацію.

Поліція підтвердила інцидент. Загиблим виявився 37-річний харків'янин.

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Автор: Дмитро Захаров