Подвійне вбивство в Маріуполі / фото facebook.com/don.gunp
У Маріуполі розслідують обставини смерті 23-річного хлопця та 19-річної дівчини.
Читайте такожНа Рівненщині чоловік через ревнощі загнав ніж у шию своєму товаришеві (фото)Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області в Facebook.
За інформацією поліції, тіла знайшов господар квартири 27 лютого. На них виявили ознаки насильницької смерті.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба Маріупольського районного управління.
Подвійне вбивство в Маріуполі / фото facebook.com/don.gunp
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