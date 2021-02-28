Тіла виявив господар квартири 27 лютого.

У Маріуполі розслідують обставини смерті 23-річного хлопця та 19-річної дівчини.

Читайте такожНа Рівненщині чоловік через ревнощі загнав ніж у шию своєму товаришеві (фото)Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області в Facebook.

За інформацією поліції, тіла знайшов господар квартири 27 лютого. На них виявили ознаки насильницької смерті.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба Маріупольського районного управління.

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Автор: Катерина Шварц