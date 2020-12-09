Було проведено внутрішнє розслідування інциденту в школі.

У мережі не вщухає скандал довкола інциденту у Львівській області — там вчителька української мови та літератури у селі Потелич била учня перед усім класом.

Подробиці інциденту в школі розповіли "Секретні матеріали".

Читайте такожІнцидент з побиттям учня вчителькою на Львівщині отримав продовження"Хлопчики побилися на коридорі, вчителька вийшла й побачила цю проблему та розборонила їх. Вони пішли до класу, педагог пішла за ними, щоб подивитися, чи конфлікт вичерпано", - розповіла директор школи у селі Потелич Світлана Ковальчук.

Далі, за розповіддю самої вчительки, хлопчик Костянтин сказав їй у грубій формі: "Йди звідси, чому ти сюди прийшла?". Й, як зазначила директор, після цього у педагога здали нерви.

Мама шестикласника Костянтина каже, що у дитини на голові була гематома. Вона стверджує, що вчителька вже не перший раз зривається на учнях.

Коментувати інцидент "Секретним матеріалам" вчителька відмовилася.

Було проведено внутрішнє розслідування у школі, вчителька сама звільнилася. Батьки школяра вирішили не писати заяву до поліції.

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Автор: Ольга Робейко