Для розслідування обставин створили комісію.

Інцидент з побиттям учня вчителькою Потелицької школи на Львівщині отримав продовження - жінка звільнилася з роботи.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

У Жовківському районному відділі освіти створили спецкомісію для встановлення обставин інциденту. Зі сторонами конфлікту провели розмову, після якої вчителька написала заяву про звільнення.

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"Директору школи оголосили попередження, зробити висновки повинен також шкільний психолог, випадок розглянуть на педагогічній раді", - йдеться у повідомленні.

Побиття учня: що відомо

7 грудня, під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили допис із відео, на якому жінка, ймовірно, вчителька, кілька разів вдарила хлопчика. Очевидцями події були інші діти.

До розслідування обставин залучили поліцію.

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Автор: Юрій Годован