Після поранення жінка ще залишалася у свідомості та, ймовірно, її можна було врятувати.

У місті Нікополь Дніпропетровської області хлопець вбив свою кохану: чоловік вдарив жінку ножем і відправив спати.

Про це в середу, 29 вересня, повідомляє "Дніпро Оперативний" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, 26 вересня близько 22:00 38-річна жінка зі своїм 35-річним співмешканцем пили спиртні напої. У якийсь момент між ними розгорілася сварка, чоловік схопив ніж зі столу і ззаду штрикнув їм свою кохану в область лівої нирки.

Після цього він не став викликати "швидку", а натомість сам обробив рану. Жінка ще залишалася у свідомості.

Зрештою обидва лягли спати в різних кімнатах. Вранці чоловік побачив, що співмешканка мертва, і тоді викликав поліцію. Правоохоронці вилучили ніж, а хлопця затримали.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 121. Тепер затриманий може відправитися за ґрати на 7-10 років.

Раніше стали відомі нові подробиці про 20-річну дівчину, яку у Вінниці жорстоко вбив її 31-річний колишній коханий, після чого сам повісився.

А в Росії вчителька вдарила ножем учня, який розірвав з нею стосунки.

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Автор: Катерина Комолова