На дитячому майданчику у Києві, на вулиці Гната Юри вбили жінку.
Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.
На місці вбивства правоохоронці виявили жінку без ознак життя, а криміналісти виявили на тілі 36-річної померлої 11 колото-різаних ран:
За попередніми даними, жінка на вулиці познайомилася з чоловіком і запропонувала йому випити, але він відмовив та між ними виник конфлікт. У результаті чоловік схопив ніж та почав ним бити жінку, а коли вона перестала дихати, втік.
Намагаючись приховати сліди злочину, він переодягнувся, а ніж та одяг зі слідами крові викинув неподалік від місця події.
Згодом підозрюваного затримали. Ним виявився 43-річний уродженець Хмельницької області, який протягом шести днів переховувався від поліцейських у підвальних приміщеннях та закинутих будівлях.
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За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Відтепер фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.
Нагадаємо, у Києві чоловік посварився та вдарив ножем у груди свого опонента. Медики госпіталізували потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини.