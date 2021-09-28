Зловмисник позбувся речових доказів та протягом кількох днів переховувався від поліцейських.

На дитячому майданчику у Києві, на вулиці Гната Юри вбили жінку.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

На місці вбивства правоохоронці виявили жінку без ознак життя, а криміналісти виявили на тілі 36-річної померлої 11 колото-різаних ран:

За попередніми даними, жінка на вулиці познайомилася з чоловіком і запропонувала йому випити, але він відмовив та між ними виник конфлікт. У результаті чоловік схопив ніж та почав ним бити жінку, а коли вона перестала дихати, втік.

Намагаючись приховати сліди злочину, він переодягнувся, а ніж та одяг зі слідами крові викинув неподалік від місця події.

Згодом підозрюваного затримали. Ним виявився 43-річний уродженець Хмельницької області, який протягом шести днів переховувався від поліцейських у підвальних приміщеннях та закинутих будівлях.

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За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Відтепер фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві чоловік посварився та вдарив ножем у груди свого опонента. Медики госпіталізували потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини.

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Автор: Денис Прядко