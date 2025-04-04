Чоловік також грубо висловлювався.

У Вінницькій області викладач вдарив школяра, бо той не реагував на зауваження.

Як зазначається у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, подія сталася 1 квітня. Наступного дня про це стало відомо ювенальним поліцейським і відповідні відомості були зареєстровані.

"Встановлено, що інцидент почався через те, що учень 10 класу під час уроку не реагував на зауваження вчителя. Чоловік вдарив підлітка та грубо висловлювався", - повідомили в поліції.

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Так, за цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Крім того, повідомляється, що учасники подій були опитані. Тривають слідчі дії, усі обставини встановлюються.

Водночас "Суспільне" зазначає, що йдеться про вчителя історії. За словами директорки міського департаменту освіти Оксани Яценко, вчителя відсторонили від роботи.

Також з посиланням на власні джерела "Суспільне" повідомляє, що цей інцидент стався у Вінницько-Хутірському ліцеї.

Інші новини про подібні випадки

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2023 року у Рівненській області вчитель фізкультури побив учня на уроці. Він повалив дитину на підлогу та почав бити ногами.

Директор усунув викладача від занять, його замінили іншим вчителем. Проводилося службове розслідування.

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